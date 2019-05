Française (102) verdacht van verpleeghuismoord

De Franse autoriteiten verdenken een 102-jarige vrouw van een moord in een verpleeghuis in de plaats Chézy-sur-Marne. Daar zou ze een bewoonster van 92 hebben gedood, zeggen aanklagers.

Een medewerker vond het lichaam van de vrouw in de nacht van zaterdag op zondag in haar bed. De hoogbejaarde bewoonster van de aangrenzende kamer leek erg overstuur. Zij bekende aan het personeel dat ze "iemand had gedood".

Uit de lijkschouwing bleek dat het slachtoffer stierf "door verstikking die het gevolg was van wurging en klappen tegen het hoofd", meldt het Openbaar Ministerie. Het is onduidelijk wat precies is voorgevallen. De vermeende dader was erg verward en emotioneel en is overgebracht naar een psychiatrische afdeling.

De autoriteiten hebben de 102-jarige vrouw nog niet kunnen verhoren. Zij wordt psychisch onderzocht. Daar moet uit blijken of ze voldoende toerekeningsvatbaar is.