‘Fragiele’ Corbyn boos op ambtenaren

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (70) wil opheldering over een bericht dat topambtenaren vraagtekens zetten bij zijn fysieke en mentale toestand. De krant The Times citeerde anonieme functionarissen die zich afvroegen of de „fragiele” Labourleider nog wel in staat is om premier te worden.

De Labourleider deed zijn beklag in een brief aan het hoofd van de ambtenarij. Corbyn stelde dat de kwestie het vertrouwen ondermijnt in de onpartijdigheid van ambtenaren en vroeg om een grondig en onafhankelijk onderzoek.

De bronnen van The Times stelden onder meer dat Corbyn „overeind wordt gehouden” door zijn adviseurs en niet meer aan de touwtjes zou trekken binnen zijn eigen partij. Volgens de Labourleider is het niet de bedoeling dat ambtenaren, die neutraal behoren te zijn, aan de stoelpoten zagen van een gekozen politicus.