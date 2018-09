Fractie CDU/CSU stemt voorzitter weg

De fractie van de Duitse CDU/CSU in de Bondsdag heeft onverwachts de voorzitter weggestemd en een nieuwe gekozen. Volker Kauder, een vertrouweling van bondskanselier Angela Merkel, werd na dertien jaar bij een reguliere verkiezing door een kleine meerderheid weggestemd ten faveure van Ralph Brinkhaus.

Nadat de uitslag bekend werd, ging het fractiebestuur in vergadering om te bepalen wat te doen. In de stemming kreeg Kauder 112 stemmen tegen 125 voor Brinkhaus. Kauder werd gesteund door Merkel maar ook door belangrijke CSU-parlementariërs.

Kauders verlies wordt ook gezien als verlies voor Merkel en een teken dat ze steun aan het verliezen is. Haar regering beleefde in de afgelopen maanden twee grote crises. De partijen werden het moeizaam eens over het asielbeleid en kregen daarna de publieke opinie tegen zich door een falende chef van de inlichtingendienst aanvankelijk een betere baan te geven. Dat werd later teruggedraaid.