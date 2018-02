FPÖ-politicus treedt af wegens naziliederen

Een vooraanstaand politicus van de Oostenrijkse rechtse partij FPÖ is afgetreden omdat hij in zijn studententijd naziliederen zong. De nu 31-jarige Udo Landbauer zei donderdag tijdens een persconferentie dat hij al zijn politieke functies neerlegt. Hij gaat derhalve ook geen deel uitmaken van het parlement van Neder-Oostenrijk, waarvoor hij zondag tijdens de deelstaatverkiezingen was gekozen.

Landbauer was indertijd vicevoorzitter van de studentenvereniging Germania. Vorige week werd bekend dat deze club een boek met liedjesteksten koesterde waarin de nazitijd werd verheerlijkt. Een krant kreeg zo’n bundel met antisemitische en racistische songs in handen. Het leidde tot grote commotie in Oostenrijk.

Hoewel Landbauer zei van niets te weten, stapt hij toch op. Hij klaagde over de persvertegenwoordigers die zijn huis de voorbije dagen belaagden en wil zijn familie uit het schootsveld halen. Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) noemde dat in de nationale media een verstandig besluit. Kurz’ partij vormt met de FPÖ een rechts-conservatieve coalitie.