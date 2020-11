Donald Trump heeft zijn tegenstander Joe Biden verslagen in West Virginia, meldt Fox News. Winst van de zittende president in de ‘Mountain State’ is bepaald geen verrassing. Trump boekte er in 2016 zijn grootste zege van alle Amerikaanse staten. Ruim twee derde van de kiezers stemden toen op hem. In de peilingen voor deze presidentsverkiezingen lag Trump ver voor op zijn rivaal Joe Biden.

West Virginia is goed voor vijf kiesmannen.