Fox News: Trump verliest ‘swing state’ Arizona aan Biden

Inwoners van Arizona hebben in meerderheid op Joe Biden gestemd, meldt Fox News. De voorlopige uitkomst van de verkiezingen is een tegenslag voor zittend president Donald Trump, die in 2016 nog de meeste kiezers voor zich wist te winnen in de staat in het zuidwesten van de VS.

Arizona is goed voor 11 kiesmannen. Om te worden gekozen zijn 270 kiesmannen nodig. Als de inschatting van Fox klopt, is Arizona de eerste staat tot nog toe die van politieke kleur is veranderd ten opzichte van de vorige presidentsverkiezingen.

Terwijl de meeste grote media nog afwachtten, riep Fox de Democratische kandidaat na telling van 73 procent van de stemmen uit tot winnaar. Biden stond toen op 53,6 procent, Trump op 45,2 procent.