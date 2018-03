Fox News-presentatrice ertussenuit na ophef

Een presentatrice van het Amerikaanse Fox News heeft aangekondigd komende week vrij te nemen, nadat ze voor commotie had gezorgd. In een tweet had Laura Ingraham zich neerbuigend uitgelaten over David Hogg, een van de organisatoren van de March of Our Lives, het grootste protest tegen wapenbezit in de VS ooit, meldde de zender CBS.

Hogg zit op school in Parkland waar vorige maand een scholier een bloedbad aanrichtte. Ingraham had een spottend bericht de wereld ingestuurd over Hogg dat diverse universiteiten hem hadden afgewezen. Hogg riep vervolgens adverteerders op haar programma te boycotten. Elf bedrijven gaven daar gehoor aan.

Op Twitter bood de presentatrice nog wel haar excuses aan, maar volgens Hogg was dat te laat.