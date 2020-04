Fox News: coronavirus is ontstaan in laboratorium in Wuhan

Het coronavirus is ontstaan in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Het zou niet gaan om een biologisch wapen, maar een poging zijn van China om te tonen dat het net zo goed is als of zelfs beter is dan de VS in het identificeren en bestrijden van virussen. Dat zeggen meerdere bronnen die goed op de hoogte zouden zijn tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

„Dit is misschien wel de kostbaarste cover-up aller tijden”, aldus een van de bronnen. Ze geloven dat de oorspronkelijke overdracht van het virus tussen vleermuis en mens heeft plaatsgevonden. En dat deze besmette persoon in het laboratorium werkte en anderen besmette in Wuhan. Dat is de plek waar de virusuitbraak eind vorig jaar begon.

Op de markt in Wuhan, waar het virus voor het eerst de kop zou hebben opgestoken, werden nooit vleermuizen verkocht. De bronnen zeggen tegen Fox dat China dit bericht heeft verspreid om de aandacht van het laboratorium af te leiden.

De Amerikaanse generaal Mark Milley zei dinsdag nog dat het coronavirus waarschijnlijk niet uit een Chinees lab komt, maar natuurlijk is ontstaan. „Maar we weten het niet zeker”, aldus Miley. Volgens de generaal is er door de geheime diensten goed naar gekeken. Er is geen eenduidig bewijs voor het een of voor het ander gevonden, maar de balans neigt volgens hem naar een natuurlijke oorsprong.