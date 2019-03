Foutje met „Salisbury weer open voor business”

Om duidelijk te maken dat de door een zeldzaam gifgas getroffen Zuid-Engelse Salisbury ‘weer in business is’, heeft het kantoor van de Britse premier Theresa May bij deze boodschap de foto van een andere stad geplaatst. May heeft zich er voor verontschuldigd. „Dit was een vergissing en die is nu rechtgezet”, zei May maandag over de foto van de uit Romeinse tijden stammende stad Bath.

De vergissing is haar kennelijk niet kwalijk genomen in Salisbury waar de premier enthousiast is ontvangen. Ze brengt een bezoek aan de stad waar 4 maart vorig jaar een voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter werden vergiftigd met novitsjok, een chemisch wapen dat ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. De twee overleefden het, maar 4 maanden later werd het spul een vrouw fataal. Haar partner had een besmet flesje gevonden en meegenomen. Hij is nog steeds herstellende.

De affaire dwong de autoriteiten tot een langdurige schoonmaak, die afgelopen vrijdag is afgerond. De stad heeft enorme schade geleden. Om het imago te verbeteren heeft May’s regering omgerekend 580.000 euro hulp beloofd. „Salisbury treedt nu uit de schaduw die over de stad hing door het gebruik van chemische wapens in de straten van ons land”, aldus May.