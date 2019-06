‘Fout vermoedelijk oorzaak crash Eurofighters’

De deskundigen die de oorzaak proberen te achterhalen van het neerstorten van twee Duitse gevechtsvliegtuigen sluiten een technisch defect vrijwel uit. Dat meldt Spiegel Online. Het vermoeden bestaat dat beide toestellen elkaar hebben geraakt door een fout van een van de piloten.

De voorlopige bevindingen hebben ertoe geleid dat de Eurofighters niet langer aan de grond hoeven te blijven. „We hervatten het vliegverkeer maandag op bescheiden wijze”, bevestigde een woordvoerder van de Duitse luchtmacht. Om te beginnen zullen alleen vlieginstructeurs opstijgen. Hij gaf geen antwoord op de schuldvraag.

Drie straaljagers van het squadron 73 Steinhoff uit Laage, nabij Rostock, waren maandag boven het merenplateau van Mecklenburg bezig met een trainingsmissie toen twee ervan in botsing kwamen en crashten. Een van de piloten kwam om het leven. Mogelijk is een misverstand over de positiebepaling via de radio de oorzaak geweest.