Fout boekhouder bezorgt arbeiders douceurtje

Het Belgische staalbedrijf Thy-Marcinelle uit Charleroi is aardig voor zijn personeel. Zo konden 230 arbeiders, die gemiddeld zo’n 1600 euro netto per maand verdienen, hun ogen niet geloven toen ze hun bankrekening zagen. Door een boekhoudkundige fout was er ditmaal als vroege kerstgratificatie bijna 30.000 euro extra overgemaakt.

Toen de blunder was opgemerkt, kregen verscheidene werknemers meteen een e-mail met het vriendelijke maar dringende verzoek de ‘eindejaarsuitkering’ terug te storten. De aanmaning bereikt anderen pas maandag. Volgens de Franstalige kranten van de SudPresse en de Waalse zender RTBF zou het in totaal om een bedrag van 7 miljoen euro gaan.

Het terugvorderen van de douceurtjes kan overigens problemen opleveren. De regionale media schreven zondag dat sommige begunstigden een deel van het geld al hebben uitgegeven, onder meer in een casino. Bij anderen gold een automatisch loonbeslag wegens uitstaande schulden.