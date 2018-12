Fotorubriek ‘Schoonheid’: vrijheid

Het Europees Parlement reikt jaarlijks de Andrej Sacharovprijs voor de Vrijheid van Denken uit, voor verdiensten op het gebied van rechten en fundamentele vrijheden van de mens. Op 12 december ontving de Oekraïense filmregisseur Oleg Sentsov deze prijs.

Hij is veroordeeld tot 20 jaar cel wegens het „beramen van terroristische activiteiten” tegen de Russische machtsovername op de Krim. Sentsov is sinds mei 2018 in hongerstaking uit protest tegen de bezetting van de Krim door Rusland. Hij groeide uit tot een krachtig symbool voor de naar schatting zeventig Oekraïense burgers die onrechtmatig gearresteerd zijn en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Op een van de foto’s is het glazen dak van het Berlin Wall Memorial afgebeeld. Onder de glasplaten een expositie over de geschiedenis in de twintigste eeuw: de jaren dertig in Duitsland, de Tweede Wereldoorlog en de bouw van de Berlijnse Muur. Wat overbleef van de Muur, is nu een monument voor de vrijheid.

Vrijheid en onvrijheid, deze tegenstelling bestaat wereldwijd. Wie opkomt voor de vrijheid van de mensen en hun rechten verdient een prijs: de Sacharovprijs.

Over de fotograaf

José van der Meer is grafisch vormgever bij de Erdee Media Groep. Door haar werk is zij geboeid geraakt door de fotografie. Kleur en compositie zijn belangrijke elementen in haar foto’s van landschappen, steden, mensen en structuren. En licht is de allesbepalende factor.