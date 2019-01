Fotorubriek ‘Schoonheid’: sprankelend en fonkelend Praag

Muziek! Op iedere straathoek in het oude stadscentrum van Praag roepen affiches op tot concertbezoek. Dvorak, Mozart, Bach, Vivaldi – te horen in de Spaanse Synagoge, de St. Nicolaaskerk, het Concertgebouw...

De straatmuzikanten op het plein voor het Koninklijk Paleis trekken publiek. Viool, accordeon en contrabas laten de machtige rivier de Moldau bruisend en dynamisch stromen in een stuk van Smetana, een Tsjechische componist. Muzikanten strooien hun klanken uit over het plein, de stad en de rivier die Praag in tweeën deelt.

Zoals de muziek sprankelt, zo fonkelt het glaswerk in de etalages in de stad. De glaskunst van Bohemen, een historische regio, is wereldberoemd. En Praag, de Gouden Stad, staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. De glazenwassers helpen eraan mee dat dit zo blijft.

Om 12 .00 uur klinkt hoorngeschal: de wisseling van de wacht bij het Koninklijk Paleis, begeleid door de fanfare.

Over de fotograaf

José van der Meer is grafisch vormgever bij de Erdee Media Groep. Door haar werk is zij geboeid geraakt door de fotografie. Kleur en compositie zijn belangrijke elementen in haar foto’s van landschappen, steden, mensen en structuren. En licht is de allesbepalende factor.