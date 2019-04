Fotograaf begint eigen Trump-tentoonstelling

In New York is een speciale tentoonstelling over Donald Trump gestart. Fotograaf Andres Serrano kocht voor bijna 200.000 euro allerlei Trump-spullen via eBay, die tot 9 juni te zien zijn in een voormalige nachtclub in Manhattan. In totaal gaat het om zeker 1000 objecten, zo meldde het Amerikaanse CNN afgelopen weekeinde.

Serrano ontmoette Trump, de huidige president van de VS, één keer in 2004. Hij maakte toen een portret van hem, dat nu ook te zien is tijdens de expositie ‘The Game: All Things Trump’. De foto is het enige eigen werk van Serrano dat te zien is tijdens de tentoonstelling.

Verder gaat het om allerlei verschillende objecten. Zo liggen er tijdschriften, flessen drank en foto’s die allemaal in het teken staan van Trump. Ook staat er een hoog, draaiend ’Ego’-bord en is zelfs zijn eigen Trump-biefstuk te zien.

Andres Serrano staat bekend om zijn choquerende fotorapportage’s. Zo fotografeert hij onder andere menselijke lijken.