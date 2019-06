Foto verdronken vader en kind schokt VS

Een foto van een verdronken vader en zijn dochtertje die met hun gezicht naar beneden in het lage water bij de oever van de rivier Rio Grande liggen, schokt veel mensen in Verenigde Staten. Het debat over de migrantenstroom bij de Mexicaanse grens is door de foto weer opgelaaid.

De vader en het meisje zijn afkomstig uit het arme El Salvador. Ze probeerden via de rivier Amerika te bereiken. De vader stak eerst met zijn dochter de rivier over, daarna ging hij weer terug om zijn vrouw te halen. Toen zijn bijna tweejarige dochter Valeria dat zag, sprong ze weer de snelstromende rivier in. Haar vader probeerde haar te redden, maar beiden verdronken.

De foto is maandag gemaakt en de afgelopen dagen veel gedeeld op sociale media. De regering van El Salvador betaalt de begrafenis van het meisje en haar vader.

Jaarlijks komen er enkele honderden mensen om het leven bij hun poging de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken.