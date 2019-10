Foto’s vermisten Vietnam naar Britse politie

Een Vietnamese website heeft de Britse politie twintig foto’s gestuurd van mensen van wie niets meer is gehoord sinds 39 mensen dood zijn aangetroffen in een vrachtwagen in Essex. De site Viethome meldde dat verontruste familieleden van vermisten de foto’s hebben verstrekt, aldus de zender Sky News. De vermisten zijn tussen de 15 en 45 jaar oud.

Eerder meldde de Britse politie dat de 39 migranten die achter in een koelwagen in Essex werden gevonden Chinezen zijn. De Chinese autoriteiten hebben niet bevestigd dat alle slachtoffers uit China komen. Bovendien zijn er in Britse media berichten opgedoken dat ook Vietnamezen zijn omgekomen.

De Vietnamese katholieke priester Anthony Dang Huu Nam zei zaterdag tegen persbureau Reuters dat de meeste doden vermoedelijk afkomstig zijn uit de provincie Nghe An in het noorden van Vietnam. Hij zei dat hij in nauw contact staat met families van mogelijke slachtoffers.

Nghe An is een van de armste provincies van Vietnam. Volgens de Pacific Links Foundation, een organisatie die mensenhandel aan de kaak stelt, vallen veel mensen uit die regio in handen van mensensmokkelaars.