Foto’s getoond van vernietigingskamp Sobibor

In Duitsland zijn dinsdag niet eerder vertoonde foto’s van het nazi-vernietigingskamp Sobibor gepresenteerd. De collectie is afkomstig van plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann en geeft een uniek beeld van het kamp dat de nazi’s hebben gesloopt om elk spoor uit te wissen. Ook beeldmateriaal van Sobibor was er nauwelijks.

De fotocollectie die momenteel wordt getoond in het documentatiecentrum Topographie des Terrors in Berlijn is in 2015 overhandigd door de kleinzoon van Niemann. De foto’s verhuizen op een later moment naar het Holocaust Museum in Washington.

Onder de beeltenissen zijn volgens onderzoekers twee foto’s van John Demjanjuk, de Oekraïense kampbewaker die in 2011 werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in Sobibor.