Foto moordenaar Paty op telefoon dader Nice

Franse onderzoekers hebben een foto van de moordenaar van de leraar Samuel Paty ontdekt op de telefoon van de dader van een aanval met drie doden in Nice. De twee terreurdaden vonden kort na elkaar plaats.

De 21-jarige Tunesiër Brahim Aoussaoui viel op 29 oktober mensen aan met een mes in een kerk in Nice waardoor drie mensen omkwamen. Een kleine twee weken eerder werd geschiedenis- en maatschappijleerdocent Paty door de Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Anzorov op straat voor zijn school onthoofd na het tonen en bespreken van een Mohammed-cartoon in de les.

Anti-terreuraanklagers meldden dat er ook een geluidsfragment op de telefoon is gevonden waarin Frankrijk een „land van ongelovigen” wordt genoemd. Verder werden afbeeldingen die betrekking hadden op Islamitische Staat aangetroffen.