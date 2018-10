Foto met opgestoken middelvinger achtervolgt Macron

De Franse president Emmanuel Macron ligt onder onder vuur vanwege een foto waarop hij lachend poseert met twee jongemannen tijdens een bezoek aan de Franse Antillen. Eén van hen, een shirtloze man met laaghangende broek, maakt ondertussen een obsceen gebaar met zijn vinger. De andere jongeman op de foto was een voormalige overvaller.

De foto met opgestoken middelvinger was maandag het gesprek van de dag in Parijs. Rechtse politici gaven via Twitter uiting aan hun verontwaardiging. De rechtse leider Marine Le Pen schreef: „Het is onvergeeflijk.”

Macron zei zelf dat hij de ex-crimineel had ontmoet tijdens een ongepland bezoek aan sociale huisvesting op het Franse deel van Sint-Maarten. Hij stelde „te houden van ieder kind van de Republiek, ongeacht hun fouten.”