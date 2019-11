Forum 8Chan is terug onder nieuwe naam

Het omstreden forum 8Chan is weer in de lucht. De site lag plat sinds augustus. De eigenaren hebben een nieuwe naam gekozen: 8Kun. Het is nog niet duidelijk hoeveel gebruikers mee zijn gegaan naar het nieuwe onderkomen.

8Chan lag onder vuur na een bloedbad in de stad El Paso in Texas in augustus. Een blanke extremist schoot 22 mensen dood. Kort ervoor plaatste de dader een manifest op 8Chan, waarin hij schreef dat hij het had gemunt op Mexicanen. Ook bij schietpartijen in Christchurch (Nieuw-Zeeland) en Poway (Californië) bleken de daders actief op 8Chan. Het onderdeel waar zij zaten, het subforum /pol/, is niet meeverhuisd.

8Chan, opgericht in 2013, stond erom bekend dat alles kon en alles mocht. De beheerders gingen uit van bijna absolute vrijheid van meningsuiting. Samenzweringstheorieën en racistische opmerkingen waren toegestaan. Dat maakte het een vrijhaven voor rechts-extremisten die op andere sites waren geblokkeerd.