Forse veiligheidsmaatregelen op Tiananmenplein

Op de dertigste verjaardag van de met bloedig geweld neergeslagen studentenacties op het plein van de Hemelse Vrede in Peking hebben de autoriteiten scherpe veiligheidsmaatregelen getroffen. Op het Tiananmenplein waren dinsdag extra veel veiligheidsmensen in uniform en burger om elk mogelijk protest meteen de kop in te kunnen drukken.

Agenten controleerden auto’s, voetgangers moesten zich identificeren en overvalwagens en bussen stonden gereed om eventuele demonstranten meteen af te kunnen voeren. Lange rijen mensen, voornamelijk toeristen, stonden bij checkpoints te wachten voordat ze het plein in het centrum van de Chinese hoofdstad op konden wandelen.

Niets op het plein herinnert aan de studentenprotesten in 1989 voor meer democratie en vrijheid en tegen de corruptie. Honderdduizenden studenten voerden actie tot de sterke man van het regime Deng Xiaoping het leger op de betogers afstuurde. Honderden en mogelijk zelfs duizenden studenten kwamen om het leven.