Forse veiligheidsmaatregelen in Hongkong

De autoriteiten van Hongkong hebben in het centrum van de stad veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Straten en metrostations zijn afgezet en de oproerpolitie is in groten getale aanwezig om ervoor te zorgen dat de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China niet wordt overschaduwd door grote demonstraties.

Het is dinsdag verboden om te demonstreren, maar betogers zullen naar verwachting alsnog de straat op gaan. De politie zei maandag een „zeer gevaarlijke geweldsuitbarsting” te verwachten. Volgens politieofficier John Tse gaan „radicale relschoppers nog meer geweld plegen” dan ze volgens hem tot nu toe al pleegden.

Er wordt in de stad al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. Sinds 1997 hoort Hongkong bij de Volksrepubliek, tot groeiend ongenoegen van veel inwoners.