Forse toename nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat het laatste etmaal in Duitsland is geregistreerd, is fors toegenomen ten opzichte van het aantal dat woensdagochtend werd gemeld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 2503 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur.

Woensdag meldde het RKI 1798 nieuwe besmettingen met het longvirus, een afname vergeleken met de 2089 gevallen die dinsdag werden gemeld. In totaal staat het officiële aantal coronabesmettingen in Duitsland nu op 291.722 gevallen.

Nog eens 12 personen in de Bondsrepubliek bezweken het afgelopen etmaal aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental in het land komt daarmee op 9500.