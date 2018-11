Forse stijging vuurwapendoden in Canada

Het dodental door moord in Canada is in 2017 met 7 procent gestegen naar het hoogste aantal in tien jaar. Het aantal vuurwapengerelateerde doden was vorig jaar het hoogste in 25 jaar tijd, meldt het bureau voor statistiek van Canada in een rapport.

De politie rapporteerde in 2017 660 moordslachtoffers. Dat waren er 48 meer dan een jaar eerder. Het kwam uit op 1,8 slachtoffer per 100.000 inwoners, het hoogste aantal sinds 2009.

Vooral in Toronto zijn veel doden gevallen bij schietpartijen. Het aantal vuurwapengerelateerde doden steeg naar 0,72 per 100.000 inwoners. Dat was het hoogste sinds 1992. In 2017 waren er 266 doden door vuurwapens, 43 meer dan in 2916.

„Het aantal slachtoffers van doodslag door een vuurwapen stijgt al sinds 2014. Geweld dat heeft te maken met bendes is de voornaamste oorzaak”, staat in het rapport.