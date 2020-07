Forse stijging aantal coronabesmettingen in België

Het aantal Belgen dat besmet raakt met het coronavirus is tussen 14 en 20 juli gestegen tot gemiddeld 220 per dag. Dat is een stijging met 89 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt vrijdag uit het online dashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Donderdag heeft de regering bekendgemaakt dat de coronamaatregelen in het land worden aangescherpt. Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen, zoals in drukke winkelstraten, op markten, in openbare gebouwen en in de horeca. In restaurants en cafés moeten klanten een mondmaskertje dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van de klanten gaan registreren.

In België zijn tot nu toe ruim 64.847 besmettingen met corona vastgesteld. Er zijn ruim 9800 mensen in het land overleden aan de gevolgen.