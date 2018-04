Forse kritiek op Venezuela tijdens top Peru

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft regionale leiders opgeroepen meer te doen om de Venezolaanse president Nicolás Maduro te isoleren. Hij zei op de top van Amerikaanse landen in Peru dat Washington niet „aan de zijlijn blijft staan” terwijl het land in elkaar stort.

Ook andere landen op de tweedaagse ‘Summit of the Americas’ hadden kritiek op Venezuela, dat door wanbeleid in een diepe en uitzichtloze crisis verkeert. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos zei dat de regering van Maduro „in ontkenning is”, terwijl de rest van de wereld „geschokt toekijkt terwijl het Venezolaanse volk fysiek omkomt van de honger”.

De Venezolaanse leider was zelf niet welkom in Peru. Dat weerhield hem er niet van de top te bestempelen tot „een complete mislukking”. Maduro zei tijdens een toespraak in Caracas berichten te hebben gezien over „inhoudsloze toespraken door rechtse, onpopulaire, moordzuchtige presidenten die lakeien zijn van de imperialisten.”