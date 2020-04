Forse daling dagelijks aantal coronadoden VS

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1738 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Dat is een forse daling ten opzichte van een dag eerder, toen werden er 2751 coronadoden gemeld.

Het totale dodental in de VS is door de nieuwe cijfers gestegen tot 46.853. In geen ander land zijn meer sterfgevallen als gevolg van het longvirus bekend.

In het land zijn nu ruim 839.000 besmettingen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn bijna 4,5 miljoen mensen getest.