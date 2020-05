Fors minder verkeersdoden in Duitsland tijdens pandemie

Het aantal verkeersdoden in Duitsland ligt tijdens de coronacrisis historisch laag. Er kwamen in maart bij ongevallen 158 mensen om het leven, meldt de Duitse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het statistiekbureau meldt dat sinds de Duitse hereniging in 1990 nog nooit zo weinig verkeersdoden zijn gemeld. In maart 2019 kwamen in het verkeer nog 234 mensen om het leven.

Verkeersongevallen kosten in Duitsland doorgaans het leven aan meer dan 200 mensen per maand. Door de maatregelen die waren afgekondigd vanwege de coronacrisis bleven in maart echter meer mensen thuis dan gebruikelijk. In die maand was sprake van 166.000 ongevallen, 23 procent minder dan een jaar eerder.