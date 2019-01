Fors minder illegale migranten naar Europa

Het aantal migranten dat illegaal de grens met de Europese Unie is overgestoken, is in 2018 gedaald tot het laagste punt sinds 2013. Volgens de Europese grensbewakingsdienst Frontex zijn er vorig jaar naar schatting 150.000 mensen de EU binnengekomen.

Dat is een kwart minder dan in 2017. Volgens Frontex is vooral het aantal migranten dat via Italië de EU binnenkomt fors gedaald in 2018, met bijna 23.000 personen is dit bijna 80 procent lager. Het aantal personen dat vertrok vanuit Libië daalde met 87 procent ten opzichte van 2017.

Het aantal migranten dat via Spanje Europa binnenkomt verdubbelde voor het tweede jaar op rij, nu naar 57.000. Het is nu de meest populaire route naar Europa. Ook routes via Oost-Europa werden door meer migranten gebruikt. Dit aantal steeg met een derde naar 56.000.