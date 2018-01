Fors meer Franse aangiftes over misbruik

Een recordaantal mensen heeft vorig jaar in Frankrijk aangifte gedaan wegens seksueel misbruik. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken komt dat onder meer omdat slachtoffers mondiger zijn geworden. In totaal werden 16.400 verkrachtingen en 24.000 aanrandingen gemeld, respectievelijk 12 en 10 procent meer dan in 2016.

Vooral in het vierde kwartaal stegen de aantallen opvallend, met 31,5 procent meer aangiftes dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het dagblad Les Echos. De stijging is mogelijk een gevolg van de #METOO-beweging, die ook in Frankrijk veel publiciteit krijgt. Daardoor zouden slachtoffers gemakkelijker naar voren komen.