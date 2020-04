Fors meer coronadoden gemeld in België, totaal komt op 3019

Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 3019. Het afgelopen etmaal overleden 325 mensen. Daarnaast zijn 171 sterfgevallen in Vlaamse verpleeghuizen uit de periode 18 tot 31 maart in de statistieken opgenomen. Het gaat hier om vermoedelijke coronagevallen, hebben de gezondheidsautoriteiten vrijdag gemeld.

211 van de overlijdens in de laatste 24 uur gebeurden buiten ziekenhuizen, vooral in woonzorgcentra. Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen steeg met 20 tot 5610, terwijl er de voorgaande twee dagen juist een daling was ingezet.

Van hen liggen er 1278 op de intensive care, een daling van 7. Van de ic-bedden is 58 procent bezet. Bijna 1000 patiënten worden beademd. Het afgelopen etmaal werden 1684 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarmee het totaal op 26.667 komt.