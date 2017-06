Fors meer Britten worden Duitsers

Het aantal Britten dat de Duitse nationaliteit kreeg, lag in 2016 ruim 360 procent hoger dan een jaar eerder. Het gaat volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis om 2865 mensen. Dat heeft volgens de organisatie te maken met het aankomende Britse vertrek uit de EU.

In totaal verwierven vorig jaar ruim 110.000 buitenlanders de Duitse nationaliteit: een toename van 2,9 procent. De Britten vormden daarbij de snelst groeiende groep. De grootste groep kwam volgens het statistiekbureau uit Turkije. In 2016 bemachtigden 16.290 Turken een Duits paspoort.

Terwijl steeds meer Britten de Duitse nationaliteit aanvragen, is in Groot-Brittannië een tegengestelde beweging te zien. Het aantal niet-Britse EU-burgers dat is vertrokken uit het Verenigd Koninkrijk, nam volgens het Britse Bureau voor de Statistiek (ONS) vorig jaar toe.

Zo emigreerden 117.000 Unieburgers die zich in het land hadden gevestigd, meldde ONS vorige maand. Dat waren er 31.000 meer dan in 2015. Ook vestigen zich in 2016 minder EU-burgers in Groot-Brittannië, dat de EU in 2019 verlaat.