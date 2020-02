Fors meer besmettingen met nieuw coronavirus in Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft zaterdag melding gemaakt van nog eens 142 besmettingen met het nieuwe coronavirus. Het gaat om de grootste toename van het aantal ziektegevallen tot dusver, bericht persbureau Yonhap. In totaal hebben zeker 346 mensen in het Oost-Aziatische land het virus opgelopen.

Het virus grijpt de afgelopen dagen snel om zich heen in het land. De meeste nieuwe gevallen zijn gelinkt aan een ziekenhuis in Cheongdo en een religieuze beweging in Daegu, de vierde stad van het land. De burgemeester van die metropool heeft de 2,5 miljoen inwoners opgeroepen binnen te blijven.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben tot dusver melding gemaakt van twee sterfgevallen. Beide patiënten overleden in het Daenam-ziekenhuis in Cheongdo. In totaal zouden 108 besmettingen zijn te herleiden naar dat hospitaal.

Het nieuwe coronavirus zou vooral gevaarlijk zijn voor oudere patiënten en mensen die al gezondheidsproblemen hebben. In Zuid-Korea zijn tot dusver achttien patiënten volledig hersteld.