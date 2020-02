Formatiemissie Belgische minister mislukt

De zoektocht naar een nieuwe Belgische regering lijkt nog steeds muurvast te zitten. Minister van Justitie Koen Geens moest kijken welke partijen konden samenwerken, maar heeft koning Filip gevraagd hem van zijn taken te ontheffen. Het staatshoofd heeft zijn ontslag aanvaard en gaat maandag opnieuw politieke hoofdrolspelers raadplegen, meldt het paleis.

De koning had de ervaren politicus Geens op 31 januari aan het werk gezet. Voor die tijd hadden meerdere informateurs zich stukgebeten op de lastige politieke situatie als gevolg van de uitslag van de federale verkiezingen van eind mei.

De koning had Geens gevraagd te kijken welke coalities nog mogelijk zijn. De christendemocraat keek vooral of nog samenwerking mogelijk was tussen de grootste partijen van Wallonië en Vlaanderen, de Parti Socialiste (PS) en de Vlaams-nationalistische N-VA.

PS-voorzitter Paul Magnette zei vrijdag de onderhandelingen met de Vlaams-nationalisten beu te zijn. Hij stelde in Belgische media „duizenden uren” te hebben vergaderd zonder dat vooruitgang is geboekt. „We hebben niets gemeen en zullen ook geen gedwongen huwelijk aangaan.”