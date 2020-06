Ford komt met nieuwe Bronco op verjaardag O.J. Simpson

In 1994 zagen ongeveer 95 miljoen televisiekijkers in de VS hoe de gevallen American footballspeler O.J. Simpson door de politie werd achtervolgd in zijn Ford Bronco. De autofabrikant komt volgende maand met een nieuwe versie van de Bronco op de markt. En die wordt gepresenteerd op 9 juli, de verjaardag van O.J. Simpson, aldus Amerikaanse media.

Ford zegt dat het om „puur toeval” gaat maar Amerikaanse media noemen de datum eigenaardig. De naam Simpson wordt met de Bronco geassocieerd sinds de slowmotion-achtervolging door de straten van Los Angeles. De politie zocht de voormalige sportman omdat hij verdacht werd van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown Simpson. In een geruchtmakend proces werd hij later vrijgesproken.

Ford stopte in 1996 met het produceren van de Bronco, een SUV. Gezien de groeiende populariteit van dit type voertuigen heeft het autoconcern besloten het model weer in ere te herstellen.