‘Folterouders’ zeggen niet schuldig te zijn

Een echtpaar in Californië dat er van wordt beschuldigd hun dertien kinderen jarenlang te hebben mishandeld, heeft de beschuldigingen ontkend. David (56) en Louise (49) Turpin zouden volgens de aanklagers hun kroost hebben uitgehongerd, gemarteld, mishandeld en van hun vrijheid hebben beroofd in hun woning in Perris ten zuidoosten van Los Angeles. De ouders weerspreken dat volgens plaatselijke media.

Ze hebben dertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 29 jaar. Ze zouden vaak geketend in het huis gevangen zijn gehouden en zijn gedwongen overdag te slapen. Een dochter ontsnapte en waarschuwde de politie.

Die trof afgelopen maandag de overige kinderen ondervoed en drie ook geketend in de vervuilde en stinkende woning aan. De politie dacht dat het om kleine kinderen ging, maar het bleek dat ze zich niet goed hadden ontwikkeld en vermagerd zijn. De oudste (29) woog 37 kilo. Alleen de jongste (2) had een normaal gewicht. De kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht.