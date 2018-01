Folterouders wacht jarenlange celstraf

Het Californische echtpaar dat jarenlang zijn grote schare kinderen het leven onmogelijk maakte, wacht een langdurige gevangenisstraf. De officier van justitie heeft de ouders, die hun kroost letterlijk aan huis gekluisterd hielden, marteling, kindermishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving ten laste gelegd.

Worden de ontaarde vader (56) en moeder (49), die dertien nakomelingen gevangen hielden, op alle punten schuldig bevonden dan verdwijnen ze voor maximaal 94 jaar achter de tralies.

Openbaar aanklager Mike Hestrin betoogde volgens CNN dat David en Louise Turpin hun kinderen, in leeftijd variƫrend van twee tot 29 jaar, vaak voor straf vastbonden. Dat kon weken, soms maanden duren. De slachtoffers mochten zelfs niet naar de wc of badkamer. Ze kregen bovendien amper te eten. Alleen de jongste was niet ondervoed.