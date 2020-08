Flynns poging onder strafzaak uit te komen mislukt

De voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn is het niet gelukt om onder zijn strafzaak uit te komen. Hij probeerde een rechter te dwingen de zaak te laten vallen, maar een federaal hof van beroep heeft dit maandag afgewezen. Het Amerikaans ministerie van Justitie deed in mei het verrassende verzoek Flynn te ontslaan van rechtsvervolging.

Het US Court of Appeals in Washington draaide tijdens een zeldzame ‘en banc’-zitting, met alle rechters in plaats van het gebruikelijke panel van drie, met dat besluit een eerdere uitspraak van een trio rechters terug. Dat oordeelde eerder dat districtsrechter Emmet Sullivan geen andere keus had dat het verzoek van de openbaar aanklager te honoreren en de zaak tegen Flynn van de rol te halen.

Sullivan had de leiding in de zaak-Flynn en accepteerde diens bekentenis tegen agenten van de FBI te hebben gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in de VS. Sullivan vond dat hij toestemming zou moeten krijgen het departement van Justitie te ondervragen om uit te vinden of het laten vallen van de zaak een gunst was aan een politieke bondgenoot van president Donald Trump.

Het ministerie van William Barr zei in mei dat het de zaak liet zitten omdat vast was komen te staan dat Flynns valse verklaringen geen „materiaal” was voor de agenten die onderzoek deden naar Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016. Justitie stelde ook dat de FBI-mensen tegen wie Flynn loog hem in feite hebben aangezet door de mand te vallen, iets wat Trump ook herhaaldelijk heeft beweerd. Lang nadat hij zijn schuld had toegegeven, probeerde Flynn die bekentenis weer in te trekken. Justitie en Trump steunden hem daarbij.