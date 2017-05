„Flynn wil niet getuigen in Senaat”

Michael Flynn voelt er niets voor tegenover een Senaatscommissie een verklaring af te leggen over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Nieuwszender CNN kreeg maandag te horen dat de voormalig nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump een beroep zal doen op het grondwettelijk recht dat hij niet tegen zichzelf hoeft te getuigen.

De commissie inlichtingendiensten van de Senaat had Flynn gedagvaard na hem eerder al te hebben gevraagd alle gegevens over zijn contacten met de Russen aan te leveren. De oud-generaal, die in februari werd ontslagen na te hebben gelogen over gesprekken met de Russische ambassadeur, weigerde tot dusver alle medewerking.

Flynn is uit de aard van zijn functie en voorgeschiedenis een van de belangrijkste getuigen in deze affaire, waarmee ook de FBI en de federale rechter zich bezighouden.