Florida zet zich schrap voor orkaan Michael

De tropische storm Michael die over de Golf van Mexico trekt richting de Verenigde Staten, heeft zich ontwikkeld tot een orkaan. „Met maximale snelheden van 120 kilometer per uur is Michael nu een orkaan van de eerste categorie”, meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. Michael is onderweg naar de Amerikaanse staat Florida.

Michael bevindt zich nu ongeveer 220 kilometer oostnoordoostelijk van de kust van het Mexicaanse Cozumel. Volgens het NHC zou de orkaan in kracht toenemen als hij dinsdagnacht of woensdag (lokale tijden) de staat Florida bereikt. Tegen die tijd zou Michael zich hebben ontwikkeld tot een orkaan van de derde categorie (met windsnelheden tot 178 kilometer per uur).

De gouverneur van Florida, Rick Scott, heeft de noodtoestand uitgeroepen in meer dan twintig gebieden langs de kustlijn van de staat.