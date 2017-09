Florida verhuist gevangenen vanwege Irma

De autoriteiten in Florida hebben gedetineerden in gevangenissen op de eilanden (Keys) ten zuiden van de staat naar het vasteland verhuisd in verband met de komst van orkaan Irma. Het gaat om 460 gevangenen die zaterdag in bussen naar Palm Beach County werden gebracht.

„Het is een moeilijke klus om zoveel gevangenen zo snel te verhuizen”, sprak sheriff Rick Ramsay. De eilanden worden zondagochtend naar verwachting geraakt door het oog van de storm die daarna verder naar het noorden zal trekken en het vasteland van Florida zal bereiken.

Op de eilanden wonen ongeveer 70.000 mensen.