Florida meldt recordaantal nieuwe besmettingen

In de Amerikaanse staat Florida is een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. In 24 uur tijd werden er meer dan 15.000 nieuwe gevallen geregistreerd, meldden de lokale autoriteiten zondag. In geen andere staat in de VS zijn meer dagelijkse infecties gemeld.

Het oude trieste record werd op 10 juli gevestigd, toen werden er meer dan 12.000 nieuwe virusgevallen vastgesteld in de staat New York. Als Florida een land was, zou het qua nieuwe dagelijkse besmettingen wereldwijd op de vierde plaats staan, achter de Verenigde Staten, Brazilië en India, rekende persbureau Reuters voor.

Florida draaide als een van de eerste staten de eerder ingestelde lockdown vanaf begin mei stapsgewijs terug, maar zag net als veel andere staten in het zuiden en westen van de VS het aantal nieuwe corona-infecties de afgelopen weken sterk toenemen.

Gouverneur Ron DeSantis beval daarop eind juni dat bars en een aantal stranden in de staat weer dicht moeten. DeSantis zei onlangs niet aan een mondmaskerplicht te willen. Een aantal andere zuidelijke staten maakten het dragen van een mondkapje in het openbaar onlangs wel verplicht.