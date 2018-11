Florida gaat stemmen hertellen

De Amerikaanse staat Florida gaat de stemmen van de tussentijdse verkiezingen voor de Senaat en een nieuwe gouverneur opnieuw tellen. De uitslag is uiterlijk donderdag 15.00 uur (lokale tijd) bekend.

De hertelling met de computer is nodig nu de stemverschillen onder de vereiste drempel van 0,5 procent zijn gekomen. Bij de tellingen in Florida voor een Senaatszetel zag de Republikeinse gouverneur Rick Scott zijn voorsprong op de zittende Democratische senator Bill Nelson zaterdag teruglopen tot ongeveer 12.500 stemmen, ofwel 0,15 procent.

In de race voor het gouverneurschap was de voorsprong van de Republikein Ron DeSantis op zijn Democratische tegenstrever Andrew Gillum afgenomen tot ongeveer 33.700 stemmen, of 0,41 procent.

De hertelling in Florida roept herinneringen op aan de presidentiële hertelling in deze staat in het jaar 2000. Toen duurde het wekenlang voordat het Amerikaanse Hooggerechtshof de hertelling stopte en de Republikein George W. Bush zegevierde over de Democraat Al Gore.