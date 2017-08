Florida executeert man om racistische moord

In de Amerikaanse staat Florida is de 53-jarige Mark James Asay geëxecuteerd voor de moord op twee mannen in 1987 in Jacksonville. Ze werden op dezelfde dag vermoord, bij twee verschillende incidenten. Asay zou racistische motieven hebben gehad bij een van de twee moorden.

Bij de executie werd een nieuw anesthetisch medicijn gebruikt: etomidaat. Dit vervangt het veelgebruikte middel midazolam, wat steeds moeilijker te verkrijgen is sinds de producerende bedrijven het niet meer willen verkopen voor gebruik bij executies.

Het is de eerste keer sinds de herinvoering van de doodstraf in 1979 dat een blanke man geëxecuteerd wordt voor de dood van een zwarte man. Sinds e herinvoering werden 93 mensen geëxecuteerd, onder wie twee vrouwen.

Als laatste maaltijd at Asay varkensvlees met frites, een vanilleijsje en dronk hij een blikje cola.