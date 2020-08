Florida: de ”moeder van alle swing states”

De ”moeder van alle swing states” wordt Florida wel genoemd. Niet verwonderlijk: sinds 1964 wist de uiteindelijke president slechts éénmaal niet te winnen in de Sunshine State.

In 2000 waren een maand lang alle ogen op Florida gericht, toen George W. Bush pas na een maand juridisch getouwtrek de meeste stemmen bleek te hebben gekregen en daarmee ook het presidentschap kon opeisen. Bij de laatste twee verkiezingen was het verschil in de staat opnieuw minimaal. Ook dit jaar belooft het spannend te worden in Florida.

Florida wordt omgeven door de Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan. Alleen aan de noordkant grenst de staat aan het vasteland. Deze zuidelijke ligging heeft verschillende gevolgen. Allereerst wordt Florida iedere zomer door diverse orkanen uit het nabijgelegen Caribisch gebied geteisterd. Daarnaast is het voor veel immigranten de makkelijkst bereikbare plek in Amerika.

Miljoenen Cubaanse vluchtelingen maakten de 165 kilometer lange oversteek over zee voor een betere toekomst in Florida. Ook vele andere Spaanstalige immigranten hebben hun plek gevonden in de Sunshine State, waar de zon gemiddeld zo’n negen uur per dag schijnt. Zij werken vaak in slecht betaalde beroepen in miljoenensteden als Miami en Jacksonville. In de dunnerbevolkte delen van de staat wonen veel pensionado’s, die naar Florida trekken vanwege het warme klimaat.

Door de vele nieuwkomers uit binnen- en buitenland is het aantal inwoners explosief gegroeid. Florida heeft inmiddels meer dan 21 miljoen inwoners. Daarmee is het de meest bevolkte traditionele swing state en zijn de 29 kiesmannen een belangrijke prijs voor zowel Joe Biden als Donald Trump.

De Democraat heeft er al maanden een ruime voorsprong in de peilingen. In Trumps voordeel is daarentegen, dat hij in het tweede kwartaal van meer individuele donateurs uit de staat geld kreeg dan Biden. Ook zijn de belangrijkste politieke functies in de staat in handen van Republikeinse partijgenoten. Wel krijgt de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, veel kritiek omdat hij te snel de maatregelen tegen het coronavirus heeft versoepeld, met een explosieve stijging van het aantal ziektegevallen als gevolg. Dit brengt aanzienlijke risico’s mee voor de oudere bevolking, die normaliter vooral op Trump zou stemmen.

Ondanks de ruime voorsprong van Biden in de peilingen, verwachten zowel Democratische als Republikeinse campagnestrategen dat het opnieuw een nek-aan-nekrace zal zijn bij de verkiezingen in november. „Ik maak mij geen zorgen”, zegt Trumps campagneadviseur in Florida Susie Wiles over de achterstand van de president. „We hebben dit eerder gezien.” De Democratische politiek strateeg Steven Schale is ook nog niet zeker van een overwinning voor Biden: „Ik geloof niet één van de peilingen die zegt dat het verschil acht of negen procentpunt is. Het wordt spannend, maar ik denk dat Joe Biden er veel beter voorstaat dan Hillary Clinton in deze fase van de race.”

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle vijftig staten plaatshebben, is in de meeste de uitslag van tevoren al bekend. Het is slechts spannend in een tiental staten, de zogeheten ”swing states”. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.