Florence zet water in tegen mensenmassa

Florence wil op sommige plekken in de binnenstad met water optreden tegen de massa’s toeristen. Zo zullen bij wijze van proef de trappen en pleinen voor enkele kerken in het centrum rond het middaguur natgespoten worden. Dat is niet alleen bedoeld ter reiniging maar ook om te voorkomen dat de talloze bezoekers er gaan zitten picknicken.

Burgemeester Dario Nardella liet in een videoboodschap op Facebook weten dat er niets op tegen is dat mensen even kort neerstrijken om uit te rusten, maar uitgebreid eten en drinken wil hij tegengaan. „We hebben de plicht ervoor te zorgen dat men de schoonheid van onze stad respecteert.”

Tegenstanders spreken schande van de verspilling van kostbaar water, dat in de hete zomers sowieso meteen verdampt. Andere critici vinden dat Florence veel meer zitjes moet creëren voor de toeristen. Nardella benadrukte dat het om een experiment gaat. „We willen niet hard zijn wat straffen betreft, dus gebruiken we vriendelijker methodes”. Het centrum van de Toscaanse stad is cultureel erfgoed van de Unesco.