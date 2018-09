Florence laat spoor van vernielingen achter

De orkaan Florence laat in de Verenigde Staten een spoor van vernielingen achter. Door de storm worden bomen omvergeblazen en lopen straten onder water. Ruim 634.000 huishoudens en bedrijven in de staten North en South Carolina zitten zonder elektriciteit.

De storm kwam vrijdag aan land in North Carolina. Gouverneur Roy Cooper waarschuwde op een persconferentie dat de situatie „extreem gevaarlijk is” en „nog erger zal worden”. Hij stelde dat het natuurgeweld nog dagen kan aanhouden. Meteorologische dienst NWS voorspelde dat in twee of drie dagen de hoeveelheid neerslag kan worden verwacht die normaliter in acht maanden valt.

De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van slachtoffers. Wel moesten zestig mensen worden geëvacueerd uit een hotel in Jacksonville, waar het dak door de harde wind gedeeltelijk was ingestort. In de stad New Bern zijn volgens CNN zeker tweehonderd mensen gered die in de problemen waren gekomen door hoog water.

De overheid had ruim een miljoen mensen in kustgebieden opgeroepen tijdig te evacueren. In de twee Carolina’s hebben volgens de nieuwszender zo’n 26.000 mensen een veilig heenkomen gezocht in opvangcentra. Anderen besloten het noodweer thuis uit te zitten.

„Het is krankzinnig”, zei Kevin DiLoreto uit kustplaats Wilmington nadat een boom op zijn huis was gevallen. Hij vertelde telefonisch dat omgewaaide bomen alle wegen naar zijn buurt blokkeren. „Iedereen lacht om het feit dat de storm is afgeschaald, maar ik heb nog nooit zoveel verwoeste bomen gezien.”

De zevenjarige Maysie Baumgardner, die met haar familie schuilt in een hotel in Wilmington, zei een „beetje bang” te zijn. „Maar ik heb mijn iPad en ik kijk naar Netflix.”