Florence krijgt gestolen Van Huijsum terug

Het touwtrekken om een kostbaar olieverfschilderij van de Nederlandse kunstenaar Jan van Huijsum (1682-1749) is voorbij. Duitsland geeft het in 1944 door een nazimilitair gestolen stilleven ‘Vaas met bloemen’ terug aan Florence, waar het sinds 1824 te zien was in het Palazzo Pitti. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt.

De Duitse buitenlandminister Heiko Maas en zijn Italiaanse collega Enzo Moavero zullen volgens ‘Zeit Online’ voor deze gebeurtenis naar Florence gaan. Een datum voor de overdracht is nog niet genoemd.

Eike Schmidt, directeur van het befaamde Uffizi-museum waaronder ook het Pitti valt, vroeg Duitsland begin dit jaar dringend om teruggave van het meesterwerk, dat na de hereniging van Duitsland in 1991 was opgedoken. Het was in het bezit van de erfgenamen van de weermachtsoldaat die het schilderij indertijd had ontvreemd.

De familie dacht dat hij het doek op een markt had gekocht als cadeau voor zijn vrouw en vroeg naar verluidt 2 miljoen euro voor het doen van afstand. De Duitse autoriteiten weigerden schadeloosstelling omdat roofkunst niet naar erfgenamen kan gaan. Hoe er nu toch een akkoord is bereikt, is niet onthuld.