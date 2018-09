Florence houdt Trump vrijdag thuis

President Donald Trump gaat vrijdag uit veiligheidsoverwegingen niet naar Jackson, Mississippi om een verkiezingsbijeenkomst van Cindy Hyde-Smith te ondersteunen. Florence houdt hem die dag thuis. Deze orkaan, momenteel geclassificeerd in de op een na hoogste categorie 4 met windsnelheden tot 195 kilometer per uur, komt naar verwachting aan land tussen Charleston (South Carolina) en Norfolk (Virginia).

Hyde-Smith is de Republikeinse favoriet van Trump. Ze volgde de zieke Thad Cochran in april op als lid van de Senaat. Om diens hele termijn van nog twee jaar te mogen uitdienen, moet ze in november een speciale, niet partijgebonden verkiezing winnen. Hyde-Smith heeft drie tegenstanders, twee Democraten en Chris McDaniel. Deze ultrarechtse Republikein verloor in 2014 in de voorverkiezing van Cochran.