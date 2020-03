„Flinke vooruitgang” in overleg over eenheidsregering Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige rivaal Benny Gantz hebben „flinke vooruitgang” geboekt tijdens nachtelijke onderhandelingen over het vormen van een eenheidsregering. Hun partijen melden in een gezamenlijke verklaring dat later op de dag verder wordt gepraat om tot een definitieve overeenkomst te komen.

Met de vorming van zo'n regering zou een einde moeten komen aan de politieke patstelling. Israëlische kiezers moesten in een jaar tijd drie keer naar de stembus voor landelijke verkiezingen. Het lukte steeds niet om een coalitie te vormen met voldoende steun in het parlement.

Oppositieleider Gantz presenteerde zich bij de afgelopen verkiezingen als het alternatief voor Netanyahu, die al sinds 2009 premier is en wordt vervolgd in meerdere corruptiezaken. Dat nu toch wordt gepraat over een eenheidsregering valt slecht bij sommige aanhangers en bondgenoten van Gantz, die de rechtse premier liever zien vertrekken.

Gantz heeft zelf duidelijk gemaakt dat hij vanwege de coronacrisis wil handelen in het landsbelang. Dat betekent mogelijk dat Netanyahu voorlopig kan aanblijven als premier. Er zou volgens Israëlische media worden onderhandeld over een deal waarin Gantz eerst een ministerspost krijgt en het volgend jaar mag overnemen als minister-president.